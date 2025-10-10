Marcos Caetano é cotado para concorrer a deputado federal

Vereador pelo Partido Liberal em Americana esteve reunido com líderes políticos e religiosos

O vereador por Americana, Marcos Caetano (PL), é cotado para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições do próximo ano. O parlamentar do Partido Liberal aposta na força junto a igrejas evangélicas para buscar uma vaga na Câmara Federal e aumentar a representatividade política e eleitoral da região.

Recentemente, Caetano esteve com lideranças políticas e religiosas da Assembleia de Deus – Ministério do Belém da região. Estiveram no evento o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o deputado federal Paulo Freire e a deputada Estadual Marta Costa.

O grupo em torno do vereador acredita que Marcos Caetano tem boas chances de ser dos nomes escolhidos pelo partido para a disputa das eleições de 2026.

