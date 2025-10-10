Partido Podemos se fortalece em Nova Odessa e região

Vereadores André Faganello e Paulinho Bichof anunciam a volta do suplente Dilson Branco

Leia + sobre política regional

Os vereadores André Faganello e Paulinho Bichof anunciaram esta semana a vinda do 3º suplente do PL (Partido Liberal) em Nova Odessa, Dílson Branco, para o Podemos. Dessa forma, fortalecem ainda mais a sigla a nível municipal e regional com vistas às eleições do ano que vem. Na próxima segunda-feira, dia 13, haverá um encontro de filiados com a deputada federal Renata Abreu em Nova Odessa.

O anúncio da chegada de Branco, que já foi do Podemos e regressa ao partido, foi feita em vídeo por André e Paulinho junto do articulador regional Adegas Junior. “O bom filho à casa torna. Estamos construindo um grande projeto pra cidade”, destacou Adegas. “A gente está à disposição pra contribuir e somar no futuro”, ressaltou Branco.

Evento

O evento com a deputada Renata Abreu está marcado para 19h30 e será na Rua Belém, número 419, no Jardim São Jorge. De acordo com a parlamentar, “será uma excelente oportunidade para dialogar sobre o futuro da nossa região, políticas públicas e participação cidadã”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP