Marcos Caetano pede desinsetização no Cemitério do Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de serviço de desinsetização no Cemitério do Parque Gramado.

No documento, o autor explica que moradores do bairro têm relatado uma grande quantidade de insetos nas casas próximas ao cemitério. “Estamos atendendo à reivindicação dos moradores do Parque Gramado, que sofrem com baratas, mosquitos e aranhas no entorno do cemitério, e pedindo a desinsetização para garantir mais saúde e tranquilidade a todos”, afirma Marcos.

O parlamentar destaca que a realização do serviço pela prefeitura deve facilitar a prevenção de doenças na região. “A desinsetização periódica do local contribuirá para o controle dessas pragas urbanas, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que vivem próximos ao cemitério, além de preservar as condições de higiene e segurança sanitária do espaço público”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (9) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

