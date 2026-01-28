Marcos Caetano discute governança em TI e investimentos em Americana

Vereador esteve reunido com secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na sexta-feira (23) com o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação de Americana, Leon Botão, para tratar sobre a modernização da gestão pública, o fortalecimento da governança em Tecnologia da Informação (TI) e a fiscalização dos investimentos realizados pela prefeitura na área.

Durante o encontro, foi debatida a importância do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que de acordo com o parlamentar é uma ferramenta essencial para o planejamento e aprimoramento da governança em TI. “O PDTI serve como base para a definição de estratégias, ações, projetos e metas, alinhando as soluções tecnológicas às necessidades dos diversos setores da administração pública, contribuindo para maior eficiência na aplicação e utilização dos recursos públicos”, comentou.

Marcos Caetano afirmou que o documento também é fundamental para o atendimento às exigências legais e técnicas dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentro do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), que avalia a qualidade da gestão dos municípios paulistas.

Além dos aspectos técnicos a reunião também teve como objetivo recolher dados sobre os investimentos realizados pela prefeitura nas áreas de comunicação e tecnologia, bem como acompanhar o planejamento e os projetos estruturantes previstos para 2026.

O secretário apresentou ainda um panorama das medidas estruturantes implementadas ao longo de 2025, como a criação de comitês técnicos e de governança em TI, integrando diferentes áreas da administração nas decisões estratégicas; a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito municipal; a elaboração de uma nova Política Municipal de Segurança da Informação; o desenvolvimento de um Plano de Continuidade de Serviços, garantindo a manutenção das atividades essenciais; e a revisão de contratos com fornecedores de tecnologia, com inclusão de cláusulas específicas de proteção de dados pessoais.

“O diálogo constante com o Executivo e a fiscalização pelo Legislativo dos investimentos são práticas fundamentais para garantir que os recursos públicos destinados à tecnologia resultem em mais transparência, segurança da informação e melhoria na prestação dos serviços à população, além de preparar o município para os desafios tecnológicos dos próximos anos”, concluiu.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP