Alerta geral para temporal agora a tarde na região. A defesa civil emitiu alerta para os telefones indicando raios, vento e granizo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os vídeos abaixo foram feitos na rua São Marcos, região do bairro São Manoel em Americana.

Vídeo- Temporal em Americana- alerta

Previsão do Cepagri Unicamp para a região de Campinas

Nos próximos dias, 29 e 30, a instabilidade persiste e há previsão de chuva generalizada a partir da tarde de quinta-feira (29) e que se estende para a sexta-feira (30). Durante este período pode haver tempestade localizada e acompanhada de descargas elétricas e ventos intensos a qualquer momento, principalmente durante a noite. As temperaturas máximas podem chegar a 28⁰C na quinta-feira e na sexta-feira variam entre 18⁰C e 23⁰C.