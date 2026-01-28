Sumaré e Hortolândia: dois presos por tráfico e ladrão capturado

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) realizou, nesta terça-feira (27), ações que resultaram na prisão de dois indivíduos por envolvimento com o tráfico de drogas — um deles menor de idade — e na captura de um procurado da Justiça, em ocorrências registradas nos municípios de Hortolândia e Sumaré.

Em Hortolândia, durante patrulhamento no Jardim Auxiliadora, policiais abordaram um indivíduo na Rua Florisvaldo de Oliveira, em local já conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes. O suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com ele, foram apreendidos cerca de 26 gramas de skank, 36 gramas de maconha, 32 gramas de crack, 140 gramas de cocaína e 14 gramas de dry, além de um aparelho celular e R$ 157 em dinheiro. O homem foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Menor

Já em Sumaré, no Jardim Cidade Nova, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Rua Maria Aparecida Nascimento, onde o jovem foi visto carregando uma sacola plástica e tentou fugir ao perceber a presença policial. Durante a abordagem, foram localizados um celular, R$ 282 em dinheiro e uma grande quantidade de entorpecentes: aproximadamente 472 gramas de maconha, 68 gramas de crack, 330 gramas de cocaína, 8 gramas de “ice” e 13 unidades de lança-perfume. O menor foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu apreendido.

Procurado

Ainda em Sumaré, no Parque Regina, uma equipe do 48º BPMI capturou um homem procurado pela Justiça. Ele foi abordado na Rua Geraldo Gonçalves de Lima e, apesar de nada ilícito ter sido encontrado durante a revista, a consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo – artigo 157 do Código Penal. O indivíduo foi levado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

