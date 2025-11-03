Marcos Caetano discute mobilidade urbana na região do Gramado e Balsa

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta segunda-feira (03) com o secretário municipal de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, para tratar de possíveis melhorias na mobilidade urbana da região do Parque Gramado e Jardim da Balsa em razão do aumento no fluxo de veículos e da expansão imobiliária local.

Segundo o parlamentar, novos loteamentos devem ser liberados, o que acarretará grande crescimento populacional na área. “Nos últimos anos, a região do Parque Gramado e do Jardim da Balsa tem sido muito procurada pela população. Existem diversos comércios que atendem às necessidades dos moradores e grandes construtoras se instalaram no local buscando maior volume de vendas de apartamentos e loteamentos. Por isso, é importante avaliar os impactos desse crescimento populacional e estudar alternativas para promover melhorias e novas oportunidades para a comunidade”, afirmou Marcos.

