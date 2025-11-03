Profissionais do HM participam de simpósio sobre segurança do paciente em diálise

A coordenadora do serviço de Hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, Ariane Santos, e a enfermeira de Segurança do Paciente do setor da Qualidade, Vanessa Robert, participaram nesta sexta-feira (31) do Simpósio de Nefrologia do Hcor (Hospital do Coração), realizado em São Paulo. O encontro teve como tema central a “Segurança do Paciente em Diálise” e contou com a presença de profissionais de diversas instituições de saúde do país.

De acordo com a coordenadora, a participação foi uma oportunidade importante de troca de conhecimento e aprimoramento das rotinas do serviço. “Eventos como esse fortalecem nosso compromisso com a segurança do paciente e com a qualidade do atendimento prestado. Cada aprendizado é uma chance de melhorar ainda mais o cuidado dentro da nossa realidade hospitalar”, destacou Ariane.

O evento, promovido pelo Hospital do Coração, reuniu especialistas de todo o país para debater práticas e avanços na área da nefrologia, além de compartilhar experiências, discutir protocolos e promover a atualização técnica dos profissionais que atuam no cuidado de pacientes renais. A programação abordou temas como gestão de riscos, boas práticas assistenciais, inovação tecnológica e humanização do atendimento em unidades de diálise.

A enfermeira Vanessa também ressaltou a relevância de iniciativas como essa para o desenvolvimento contínuo das equipes. “A busca por conhecimento e atualização é essencial para garantir processos mais seguros e eficazes. Participar de um evento como o Simpósio do Hcor amplia nossa visão sobre práticas que podem ser aplicadas no dia a dia do hospital”, afirmou.

A iniciativa integra o cronograma permanente de treinamentos e atualizações técnicas promovido pelo Grupo Chavantes, responsável pela gestão compartilhada do Hospital Municipal com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, com foco na qualificação das equipes e na melhoria contínua dos processos assistenciais.

“O investimento na capacitação e na atualização constante dos nossos profissionais é fundamental para manter a qualidade e a segurança dos serviços oferecidos à população. A participação das equipes do Hospital Municipal em eventos como esse demonstra o comprometimento da nossa rede em acompanhar as melhores práticas e inovações da área da saúde”, pontuou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

