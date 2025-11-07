Marcos Caetano pede retirada de lixo e entulho no Jardim São Roque

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a execução de serviços de limpeza, retirada de lixo e fiscalização na Avenida Tietê, no cruzamento com Rua Jaguarão, até a Rua Potengi no bairro Jardim São Roque.

No documento o autor explica que o descarte irregular de resíduos tem gerado transtornos aos moradores. “O local encontra-se com acúmulo excessivo de lixo e entulhos depositados de forma irregular, o que tem causado proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo espalhado pela via obstrui parcialmente a passagem de veículos, representando risco de acidentes e comprometendo a segurança no trânsito local”, afirma Marcos.

O parlamentar pede ainda que sejam instaladas placas de sinalização reforçando a proibição de descarte de lixo no local. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (11) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

