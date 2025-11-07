Filme da final da libertadores Palmeiras x Flamengo tem alta qualidade

FLAMENGO LANÇARÁ WEBSÉRIE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DO CLUBE

Confira o teaser da Websérie: https://we.tl/t-5bVJ53LXpw

SINOPSE:

Ser Flamengo

Em 130 anos de existência, o Flamengo se ergueu de um bairro da cidade do Rio e tornou-se um clube do mundo. E, ao comemorar um aniversário especial, o rubro-negro olha para si. Em quatro episódios, a série “Ser Flamengo” explica a alma do Mais Querido e como a história define o comportamento dos seus torcedores.

Com o objetivo de traçar um painel sobre as pessoas que fizeram e fazem o Flamengo, a série se aprofunda, a cada episódio, em quatro grandes traços de identidade associados ao clube carioca – fé, brasilidade, cultura e a própria soberba. O historiador Luiz Antônio Simas, o escritor e biógrafo Ruy Castro e o influenciador Reikrauss Benemond conduzem esse documento audiovisual sobre a formação da identidade rubro-negra.

FICHA TÉCNICA:

Direção e roteiro: Marcelo Pizzi

Produção: Anna Olivia Wermelinger

Pesquisa Histórica: Patrimônio Histórico CRF

Pesquisa Audiovisual: Rita Marques

Convidado Especial: Ruy Castro

Curadoria de Conteúdo: Luiz Antônio Simas

Participação especial: Reikrauss

Produtora Audiovisual: Power Media

Clique no link abaixo e assista o teaser da Websérie que será lançada no dia 15 de novembro de 2025 na FlamengoTV.

