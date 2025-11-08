Veículos elétricos plug-in atingem 81% de participação no mercado de eletrificados

Faltando dois meses para o fim de 2025, os veículos elétricos plug-in se consolidam como o principal fator de crescimento do mercado de eletrificados leves no Brasil. Dos 168.798 eletrificados comercializados de janeiro a outubro, 81,6% são veículos de recarga externa (138.088). Para efeito de comparação, no mesmo período de 2024, os elétricos plug-in correspondiam a 71% das vendas de eletrificados, o que representa um aumento de 10,6 pontos percentuais em 2025. Esse movimento coordenado entre montadoras e empresas de infraestrutura consolida o ecossistema da eletromobilidade no Brasil, que vem se tornando cada vez mais robusto e integrado.



As vendas de eletrificados em 2025 (BEV+PHEV+HEV+HEV flex) também se consolidaram em outubro na faixa de 8% de participação (market share) sobre as vendas domésticas totais do setor automotivo no mesmo período. Vários fatores explicam o crescimento das vendas de veículos plug-in. Um deles é a expansão dos corredores elétricos e dos pontos de recarga públicos e semipúblicos no Brasil, que passaram de, aproximadamente, 350 em dezembro de 2020 para 16.880 em agosto de 2025, segundo o último levantamento Tupi Mobilidade/ABVE Data. Esse crescimento amplia a confiança dos consumidores e viabiliza o uso dos veículos eletrificados em diferentes contextos — do deslocamento urbano diário às viagens intermunicipais e interestaduais.



Além disso, o avanço das tecnologias embarcadas e a crescente oferta de modelos nacionais e importados têm contribuído para a democratização do acesso a veículos eletrificados. A diversificação amplia a competitividade do setor e estimula a inovação, com foco em eficiência energética, autonomia e conectividade.



OUTUBRO



Em outubro, o mercado de eletrificados leves emplacou 21.369 veículos, praticamente o mesmo patamar de setembro (20.342). Já sobre outubro de 2024 (16.033) há um significativo aumento de 33%. A participação de mercado dos veículos leves eletrificados em outubro (market share) foi de 8,6% em relação ao total geral de vendas dos veículos leves no mês (247.877). Em outubro de 2024, essa participação era de 6,4%.



ELETRIFICADOS



Plug-in



Dos 21.369 eletrificados vendidos em outubro, 81,7% (17.444) foram elétricos plug-in (BEV e PHEV), sendo que os PHEV foram responsáveis por 44,3% (9.458), e os BEV 100% elétricos por 37,4% (7.986). Em setembro, a participação dos plug-in sobre o total de eletrificados foi de 76,7% (16.363). Em outubro de 2024 (12.070), de 75,3%. De outubro do ano passado até outubro de 2025, portanto, essa participação teve um crescimento de 6,3 pontos percentuais. Os híbridos plug-in (PHEV) lideraram as vendas em outubro, com 9.458 unidades. Esse total representa um aumento de 15,4% sobre setembro (8.194) e de 58,7% sobre outubro de 2024 (5.961). As 7.986 unidades de BEV 100% elétricos (BEV) em outubro representam 37,4% das vendas de eletrificados no mês. Sobre setembro (8.169), houve uma queda de 2,2%. E sobre outubro de 2024 (6.109), um aumento de 30,7%.



Híbridos



Já os híbridos (HEV e HEV Flex) totalizaram 3.925 unidades vendidas em outubro, o que equivale a 18,3% do total de eletrificados do mês. Os HEV foram responsáveis por 10,1% (2.166) e os HEV Flex por 8,2% (1.759). Em setembro, a participação dos híbridos sobre o total de eletrificados leves tinha sido de 23,3% (4.979). Em outubro de 2024 (2.848), essa participação foi de 17,8%. A evolução anual (outubro sobre outubro) dessa tecnologia, portanto, foi de apenas 0,6 ponto percentual. Os híbridos puros (HEV) totalizaram 2.166 unidades, ou 2,1% a mais em relação a setembro (2.122). Já sobre outubro de 2024 (1.391), há um expressivo crescimento de 55,7%. Os HEV Flex, alcançaram 1.759 vendas em outubro. Uma queda de 63% em relação a setembro (2.867) e um crescimento de 9,5% em relação a outubro de 2024 (1.606).



Veículos leves eletrificados por tecnologia no Brasil em outubro de 2025:

PHEV: 9.458 (44,3%)

BEV: 7.986 (37,4%)

HEV: 2.166 (10,1%)

HEV FLEX: 1.759 (8,2%)

TOTAL: 21.369

MICRO-HÍBRIDOS



As vendas de micro-híbridos (MHEV) totalizaram, em outubro, o total de 6.381 unidades, com aumento de 10,4% sobre setembro (5.777). Os MHEV 12V foram responsáveis por 69,5% das vendas desse segmento (4.433), e tiveram um aumento de 6,3% em relação a setembro (4.341). Já os MHEV 48V ficaram com os 30,5% restantes (1.948), registrando um crescimento de 35,6% no comparativo com setembro (1.436).



ÔNIBUS



Em outubro, o mercado brasileiro emplacou 87 ônibus elétricos, com crescimento de 107% sobre o mês anterior (42) e de 67,3% sobre outubro de 2024 (52). De janeiro a outubro, o total de ônibus elétricos emplacados atinge 636 unidades – aumento de 145,6% em relação ao mesmo período de 2024 (259). Dos 87 ônibus elétricos de outubro, 16% (14 unidades) foram emplacados em Aracaju (AL), ampliando a participação do Nordeste na rota de eletrificação do transporte público.



GEOGRAFIA DA ELETROMOBILIDADE



A geografia da eletromobilidade no Brasil revela um avanço tecnológico que ocorre de forma heterogênea entre as regiões do país. Mas as regiões Nordeste e Sul vêm aumentando gradualmente sua participação nas vendas de veículos eletrificados no país, puxados pelas respectivas capitais dos estados. No caso dos modelos BEV 100% elétricos, as duas regiões somadas (42,6%) superaram a participação do Sudeste (30,7%), entre janeiro e outubro de 2025.

Vendas de veículos leves eletrificados por regiões brasileiras em outubro 2025:

1º – Sudeste: 9.603 (45%)

2º – Sul: 3.976 (18,6%)

3º – Nordeste: 3.417 (16%)

4º – Centro-Oeste: 3.405 (15,9%)

5º – Norte: 968 (4,5%)

Os 5 estados que mais venderam veículos eletrificados leves em outubro de 2025:

1º – São Paulo: 6.373 (29,8%)

2º – Distrito Federal: 2.253 (10,5%)

3º – Paraná: 1.463 (6,8%)

4º – Minas Gerais: 1.416 (6,6%)

5º – Rio de Janeiro: 1.278 (6,0%)

Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em outubro de 2025:

1º – São Paulo: 2.488 (11,6%)

2º – Brasília: 2.253 (10,5%)

3º – Belo Horizonte: 800 (3,7%)

4º – Rio de Janeiro: 726 (3,4%)

5º – Curitiba: 707 (3,3%)

