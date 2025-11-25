Marcos Caetano pede informações sobre horários de ônibus nos bairros Zanaga e Jaguari

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da empresa responsável pelo sistema de transporte público urbano sobre os horários de ônibus nos bairros Antônio Zanaga e Residencial Jaguari.

No documento, o parlamentar afirma ter realizado fiscalização no Terminal Rodoviário Municipal e conversado com usuários do transporte público, que informaram que as linhas têm demorado por longos períodos, com relatos de passageiros que aguardaram mais de uma hora tanto no terminal quanto nos pontos dos bairros.

“A irregularidade dos horários tem causado atrasos frequentes em compromissos profissionais, escolares, consultas médicas e demais atividades essenciais, gerando transtornos significativos à população que depende exclusivamente do transporte coletivo”, comenta o autor.

O parlamentar questiona se houve redução de frota, remanejamento de veículos ou alteração operacional; quais os motivos da atual irregularidade e demora dos ônibus das linhas que atendem o Antônio Zanaga e Residencial Jaguari via Terminal Urbano; quais medidas imediatas serão adotadas para normalizar os itinerários; e se existe previsão de regularização completa dos horários.

“O cidadão que depende do transporte público merece respeito. Não podemos aceitar que trabalhadores, estudantes e famílias fiquem esperando por horas por um ônibus que deveria chegar no horário”, conclui Marcos.

O requerimento será votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (2) e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

