Sumaré deve entrar 2026 com mais de dez pré-candidatos a deputado federal e estadual. Mas as urnas devem ter bem menos nomes da cidade na disputa. O NM analisa agora quais forças devem agir na cidade em busca de vitória ou (talvez mais importante) a derrota dos adversários.

O grupo do prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) ainda não definiu quem serão os nomes para federal e estadual. Seu irmão vereador Rai do Paraíso teve seu nome cogitado para federal, mas parece ter esfriado. Outro que teve o nome ventilado foi o também vereador Wellington da Farmácia (MDB), pai do vice-prefeito André. Mas o risco de encarar problemas com a Justiça comum também tiraram parte da força do vereador.

A última ‘novidade’ foi o secretário de governo João Cleto, que estaria mais ligado a candidatura de Americana do que de Sumaré propriamente.