Santa Bárbara reforça a importância da vacinação contra a dengue

Doses seguem disponíveis nas UBSs para jovens de 10 a 14 anos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância da vacinação contra a dengue. As doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo), para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme orientação do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas. A população estimada nesta faixa etária em Santa Bárbara é de 10.063 pessoas.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, desde que o imunizante passou a ser ofertado pelo SUS, a cidade aplicou 6.672 doses. Desse total, 4.477 crianças e adolescentes receberam a primeira dose da vacina e 2.195 completaram o esquema vacinal com a segunda aplicação. A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância da segunda dose, para garantir a eficácia da imunização. Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que devem obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento pessoal com foto e CPF ou Cartão SUS.

A vacinação tem como objetivo a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo. Segundo Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da criança ter contraído dengue, deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais de vacinação contra a dengue, de segunda a sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste:

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

