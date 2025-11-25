Sipat da Coden inicia com foco na cultura de segurança e palestra sobre assédio

Na abertura, o presidente Prof. Elsio Boccaletto enfatizou a importância de um ambiente de trabalho saudável; o advogado Dr. Rodolfo Kokol falou sobre assédio moral e sexual.

Teve início na manhã desta segunda-feira (24) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) da Coden Ambiental. Cerca de 80 colaboradores participaram da abertura do evento, que neste ano traz o tema “Sua atitude faz a diferença: Cuidando de si, cuidando de todos”.

A abertura do evento foi marcada pelo discurso do presidente da Coden, Prof. Elsio Boccaletto. Ele reforçou a importância de criar uma cultura de segurança sólida dentro da empresa. “É dessa empresa que tiramos o sustento da nossa família e não é para a gente sair daqui doente ou acidentado, é para a gente sair saudável, entrar com alegria e sair com alegria”, declarou.

O presidente pediu que todos reflitam sobre a segurança no trabalho diariamente. “Aqui não tem pressa que justifique qualquer tipo de atitude impensada. Nosso lema deve ser sempre a segurança em primeiro lugar”, destacou.

Palestra aborda assédio moral e sexual

Na sequência, a primeira palestra do evento foi ministrada pelo advogado Dr. Rodolfo Kokol, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Subseção de Nova Odessa. Ele abordou o tema “Assédio Moral e Assédio Sexual no Trabalho”.

De acordo com o Dr. Rodolfo, o tema entrou para o contexto da SIPAT por causa da recente alteração na Norma Regulamentadora NR-01, que coloca a necessidade de se abordar os riscos psicossociais como fatores de risco ocupacional e reconhece seu impacto direto na saúde mental e física dos trabalhadores. “Essa atualização da norma reflete o aumento de afastamentos por transtornos mentais e a violência no ambiente de trabalho, que podem levar a problemas como ansiedade, depressão e Burnout”, explicou o advogado.

Programação

A SIPAT da Coden segue até sexta-feira (28/11) com uma programação diversificada, sempre das 8h às 9h30. Confira os próximos temas:

* Terça-feira (25/11): “A importância da vacinação”, com Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa.

* Quarta-feira (26/11): “Saúde Mental”, com a enfermeira especialista Maria José da Cruz.

* Quinta-feira (27/11): “Acidentes com animais peçonhentos”, com Leôncio Neves Ferreira, supervisor da Vigilância Ambiental.

* Sexta-feira (28/11): “Febre Maculosa”, novamente com Paula Mestriner.

De acordo com a presidente da CIPA, Caroline Mayara Pessoa, a semana é uma oportunidade essencial para reforçar a cultura de segurança e o cuidado coletivo. “Mais do que cumprir uma obrigação legal, a SIPAT nos faz lembrar que cada atitude no dia a dia tem impacto direto na saúde, segurança e qualidade do ambiente de trabalho”, destacou.

O técnico em Segurança do Trabalho da Coden, Diego Murcia, também reforçou o objetivo do evento. “Quando o trabalhador entende os riscos e adota atitudes seguras, todos ganham — ele próprio, os colegas e a empresa”, finalizou.

DAE de Americana tem programação de palestras

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana deu início, na manhã desta segunda-feira (24), à Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) 2025, que neste ano tem como tema “Seu bem-estar é sua melhor ferramenta de trabalho”. O evento é organizado pela CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, responsável por promover ações permanentes de segurança e saúde no ambiente de trabalho.

A abertura foi feita pelo superintendente Fábio Renato de Oliveira, que destacou a importância da iniciativa. “A SIPAT é uma oportunidade de reforçarmos os cuidados com a saúde, a segurança e o bem-estar das nossas equipes. Investir em conhecimento e prevenção é fundamental para garantirmos um ambiente de trabalho cada vez melhor”, afirmou.

Após a abertura, os servidores participaram da palestra “Como evitar golpes e armadilhas online”, ministrada por Henri Alves de Godoy, doutor em Tecnologia pela Unicamp e especialista em Segurança da Informação.

Durante toda a semana, a Secretaria de Saúde estará presente oferecendo teste de glicemia e aferição de pressão arterial diariamente, reforçando o cuidado integral com os colaboradores.

A programação, exclusiva para os servidores do DAE, segue até sexta-feira com os seguintes temas:

25/11 – “Assédio no ambiente de trabalho”, com o psicólogo Vinícius Torre de Almeida

26/11 – “Percepção de segurança no ambiente de trabalho”, com Cícero Camilo da Silva

27/11 – “Câncer: prevenção começa com informação”, com a nutricionista Camila de Maura S. Pantano

28/11 – “Equilíbrio entre corpo e mente”, com a coach e comunicóloga Kesi Adria

