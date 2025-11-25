O Palmeiras vai a campo hoje, terça-feira, contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tenta adiar o que pode ser o título antecipado do Flamengo. O time carioca também joga hoje, encarando o Atlético MG em Belo Horizonte.

O Palmeiras vem de 4 jogos sem vitórias e não marcou gols nas últimas 3 partidas, sendo as duas últimas empates em 0 a 0 em casa contra Vitória e Grêmio.

O Flamengo tem 74 pontos contra 70 do alviverde faltando apenas 3 rodadas para o fim do Brasileirão.

Detalhes da partida:

Adversário: Grêmio

Data: 25/11/2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro Série A

Local: Arena do Grêmio

Palmeiras na Libertadores

O técnico Abel Ferreira poupará alguns titulares para a partida de hoje, visando a final da Copa Libertadores no próximo sábado, dia 29 de novembro, contra o Flamengo.

