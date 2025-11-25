Hortolândia expõe fotos de cortes afros em celebração ao Dia da Consciência Negra

Imagens com modelos negros e cortes realizados por profissionais do Espaço Afroempresarial podem ser conferidas até o final da semana no saguão da Prefeitura de Hortolândia

O Paço Municipal Prefeito Angelo Augusto Perugini – Palácio dos Migrantes, foi o palco de abertura da Exposição Fotográfica de Cabelos Afros, desenvolvida pela Prefeitura de Hortolândia, por meio das secretarias de Governo e Desenvolvimento Econômico, Trabalho,Turismo e Inovação. A ação faz parte do mês da Consciência Negra na cidade com eventos que acontecem como forma de celebração e reflexão sobre a cultura, a história e a importância da identidade das pessoas pretas na formação do Brasil e no combate ao racismo.

No decorrer da semana, a exposição acontece no Paço Municipal e, posteriormente, vai até o dia 10 de dezembro no Espaço Afroempresarial no Shopping Hortolândia. A exposição consiste na mostra fotográfica de cortes afros, realizada em 13 modelos voluntárias, sendo 11 mulheres e 2 homens (ver nomes abaixo).

Na exposição, são mostradas as técnicas aplicadas no corte do cabelo afro, trabalho realizado por 10 profissionais do ramo da beleza de Hortolândia. Estes profissionais receberam certificados com o Selo Afroempresarial (ver nomes dos profissionais e técnicas utilizadas abaixo).

“Uma ação como esta é importante para a divulgação do nosso trabalho, além de toda a celebração deste mês. Já estou há 10 anos trabalhando na área da beleza. Utilizo as dicas do Espaço Afroempresarial para a parceria que ajuda nos negócios desde o início deste ano. Estou muito feliz em participar da exposição”, explica a empreendedora do ramo da beleza, Lilian Elisabete do Nascimento, conhecida como Lili Cachos. Moradora do Jardim Santo André, ela possui salão de beleza no bairro há seis anos.

“Começamos esta exposição com muita alegria, celebrando o trabalho destas empreendedoras do ramo da beleza em Hortolândia, neste mês especial. Convidamos a todos para continuar acompanhando a exposição e, aos interessados, para conhecer o trabalho desenvolvido no Espaço Afroempresarial”, comentou o diretor do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas, Heverton Silva.

ESPAÇO AFROEMPRESARIAL

As profissionais que participam da exposição são cadastrados no Espaço Afroempresarial da Administração Municipal, local onde o afroempreendedor recebe dicas, consultorias com profissionais de diferentes áreas e participa de workshops que contribuem com o desenvolvimento do próprio negócio, de qualquer ramo.

Fundado em 2022, e gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, em parceria com a associação REAFRO (Rede Brasil Afroempreendedor), o órgão tem caráter social e inclusivo, com o objetivo de proporcionar um espaço para que afroempreendedores possam realizar reuniões de negócios e eventos. Em 2024, além dos atendimentos, foram realizados quatro eventos com média de 20 participantes em cada.

O Espaço Afroempresarial é colaborativo e fomenta o afroempreendedorismo em Hortolândia e cidades da região com o objetivo de fortalecer as orientações aos interessados e contribuir na abertura de empresas somado ao crescimento econômico da cidade.

O espaço disponibiliza ainda infraestrutura, ferramentas e acesso à internet para que os afroempreendedores realizem eventos on-line. Além disso, o órgão realiza regularmente programações de palestras e atividades de capacitação e formação. O Espaço Afroempresarial integra o programa “Afroempreendedor”, instituído pela Prefeitura de Hortolândia por meio da lei municipal 3.702, de 19 de novembro de 2019. O shopping está localizado na rua José Camilo de Camargo, 5, região central.

Confira o nome dos modelos, das técnicas e das profissionais da exposição de cortes afros

Modelo: Samuel

Profissional: Rogério Augusto | Barbearia RA

Técnica: “Taper Fade” Americano

Modelo: Alessandra

Profissional: Lê Souza | Dra. dos Cachos

Técnica: Cabelo 3C grisalho – Corte seco em camadas graduadas

Modelo: Vivian Tito

Profissionais: Gigi Cabelos (Thiego Segatini Maquiador)

Técnica: Chanel repicado em Cabelo Afro / Soltura de Cachos

Modelo: Lívia Caroline

Profissional: Lili Cachos

Técnica: Penteado para cachos

Modelo: Filipe Oliveira

Profissional: Emerson | Barbearia Khalil

Técnica: Degradê Afro Brust Fade

Modelo: Camila Cristina

Profissional: Regiane Paula Concept

Técnica: Modelagem com Baby Liz e Volume nos Cachos

Modelo: Marinelva de Carvalho

Profissional: Kátia Fonseca – Cia Empresárias da Beleza

Técnica: Lace

Modelo: Luciana Ramalho

Profissional: Kátia Fonseca – Cia Empresárias da Beleza

Técnica: Trança Nagô

Modelo: Maura Freitas

Profissional: Sandra Lima Francisco

Técnica: Trança Nagô

Modelo: Brenda Lohana Mathias

Profissional: Kellen Mathias – Espaço Holístico Terra Ancestral

Técnica: Nagô Desenhada

Modelo: Flávia Bianca Silva Santos

Profissional: Kellen Mathias – Espaço Holístico Terra Ancestral

Técnica: Ghipsy Braids

Modelo: Emmilly Beatriz dos Santos Neves

Profissional: Taila Tranças

Técnica: Ghana Braids

Modelo: Yasmin Laís Ferreira

Profissional: Taila Tranças

Técnica: Nagô Moicano

