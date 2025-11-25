A psicóloga Joycilenne de Oliveira Pacheco, de 26 anos, que morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada em Hortolândia na noite de domingo (23), será sepultada nesta terça-feira (25).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ela morreu quando ia para a casa da mãe. A chuva trouxe susto na região e a fatalidade com Joycilenne.

O velório ocorre nesta segunda (24), às 20h, e o enterro está marcado para amanhã, às 10h, no Cemitério Parque Hortolândia.

Mãe homenageou psicóloga

Amigos a descrevem como doce, serena e cheia de fé. Nas redes sociais, familiares prestam homenagens emocionadas.

A mãe, Valdeci Oliveira, escreveu: “Eu sei que papai do céu te tomou de volta, meu amor. Mas dói muito”.

Leia Mais notícias da cidade e região