Marcos Caetano sondado pra vir a federal

Surpresa das urnas em 2024, o vereador de Americana Marcos Caetano agora é cotado para vir candidato a deputado federal. Além dele, dois outros vereadores do partido pleiteam vaga para concorrer a uma vaga em Brasília.

A vaga para deputado estadual está praticamente garantida para o chefe de gabinete e filho do prefeito Chico Sardelli (PL) Franco.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Caetano era tido como o patinho feio do PL na eleição do ano passado a vereador. Um dos sete que foram para a legenda tentar a reeleição, ele era o nome com ODDs mais baixas até pelo comando da campanha de Sardelli.

Mas MC acabou surpreendendo e passou dos 2 mil votos, deixando dois então vereadores tido como mais fortes de fora.

Marcos Caetano e relação com igreja

Cantor gospel, Caetano foi sondado para ser candidato tendo como força estadual a alavacangem em igrejas evangélicas. Como o PL deve perder os 4 ou 5 campeões de votos para federal em 2026, seu nome surge como um dos que podem ‘empurrar’ o partido para manter ou aumentar a bancada.

Leia + sobre política regional