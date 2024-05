Presente em vários pratos de diversas regiões do Brasil, o peixe é uma parte importante da cultura alimentar brasileira, proporcionando benefícios nutricionais significativos e contribuindo para a economia do país. Seu consumo regular está associado a diversos benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas, o controle da pressão arterial e a melhoria da saúde cerebral.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o consumo de peixes, crustáceos (camarões), moluscos (ostras e mexilhões), anfíbios (rãs), répteis (jacaré e tartarugas), equinodermos (ouriços e pepinos-do-mar) e outros animais aquáticos presentes na alimentação humana, seja de forma harmônica e de, no mínimo, 250 gramas semanais, divididas em duas refeições.

Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, publicada em seu site oficial, o consumo de peixes no país é, em média, de nove quilos por habitante por ano. A recomendação da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) é de 12 quilos por habitante por ano (Lopes; Oliveira; Ramos, 2016). Reconhece-se que o consumo dessa fonte proteica é uma contribuição significativa para a saúde, fornecendo nutrientes essenciais que fortalecem o corpo.

A Rede de Supermercados Pague Menos, tradicional varejista presente em 20 cidades do interior de São Paulo com 36 lojas físicas e um e-commerce, contribui para que seus Clientes tenham opções na hora de comprar peixes e frutos do mar e isso é notável pelo volume de venda da categoria. Enquanto o mercado da RMC – Região Metropolitana de Campinas cresceu 8%, a Rede teve um aumento significativo de 33%, comparando janeiro de 2023 com janeiro de 2024. Já em março de 2024, o crescimento foi de 24,7% enquanto o mercado de Campinas cresceu 1,8%.

Para o alcance de uma expressiva performance de vendas na categoria, o Supermercados Pague Menos realizou uma pesquisa de mercado e foi identificado quais os peixes presentes nos carrinhos de compras dos Clientes. Além de ofertar o que o Cliente procura, o preço competitivo, parceria com as indústrias e ações de Marketing são os responsáveis pela composição do crescimento.

Uma das ações realizadas já em 2024, no mês de março, foi o Festival de Peixes. Durante a campanha, opções de peixes e frutos do mar, além de produtos que combinam com a proteína como azeites e vinhos, estiveram à venda com preços competitivos. “ Realizamos campanhas de marketing eficazes e promoções especiais incentivando nossos Clientes a comprarem itens de saudabilidade, como peixes e pescados, através de descontos sazonais, ofertas de combo com ingredientes para refeições, e eventos de degustação”, comenta Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos. “

Após o término da Quaresma e da Semana Santa, períodos em que o consumo de peixes e pescados atinge seu ápice, para o comprador da área do Supermercados Pague Menos, Eliseu Rodrigues, destaca a importância de manter o foco em itens inovadores, como a carne moída de filé de Tilápia, empanados de peixe e aperitivos. “ Ao apresentarmos novidades aos nossos clientes, estamos também proporcionando praticidade na preparação de suas refeições, o que é essencial em suas rotinas”, comenta Eliseu Rodrigues. “Entendemos que as proteínas tradicionais, como frango, bovino e suíno, são as preferidas. Muitas pessoas consideram a preparação de pratos com peixe uma tarefa complexa e acabam optando por outros ingredientes. No entanto, com a introdução da carne moída de filé de Tilápia, torna-se mais fácil compor uma refeição rápida, podendo servir como uma opção versátil, como por exemplo, uma torta. Essa conveniência está disponível em nossas prateleiras refrigerada congelada”, finaliza o comprador.