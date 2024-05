Você sabia que existem produtos para o controle dos ácaros?

Os ácaros são pequenos organismos invisíveis a olho nu que podem causar diversos problemas de saúde, especialmente para aqueles que sofrem de alergias e problemas respiratórios.

Poucos sabem, mas existem produtos específicos disponíveis no mercado para combater esses habitantes indesejáveis, que se proliferam em ambientes úmidos e com poeira. Esses compostos não apenas eliminam o animal, mas também ajudam a prevenir futuras infestações, melhorando significativamente a qualidade do ar e a saúde dos moradores.

“Além de sua função principal de controle dos ácaros, eles oferecem benefícios adicionais que muitas vezes passam despercebidos”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede de produtos hipoalergênicos. “Alguns sprays, por exemplo, possuem propriedades antibacterianas e antifúngicas, contribuindo para um ambiente mais higiênico e seguro.”, completa.

De acordo com André Sobanski, CEO da Alergoshop, a busca por produtos que ofereçam esse tipo de proteção cresce cada vez mais – “Temos um item direcionado a essa função, o ADF. Ele é utilizado para o controle dos ácaros, ação fungicida e controle de mofo, e tem sido um dos itens mais vendidos”, pontua. Para o especialista, além de ser essencial para pessoas que sofrem de asma, rinite e bronquite, produtos como esse são úteis para o consumidor de modo geral.

Dessa forma, o uso desses itens não só combate diretamente os ácaros, mas também promove um ambiente doméstico mais saudável e confortável, realçando sua importância e versatilidade no cuidado diário da casa.

A seguir, confira algumas funções do composto que podem ser ótimos aditivos à rotina.

Aplicação em superfícies diversas

Os produtos para controle dos ácaros são empregados em uma ampla gama de superfícies para garantir a eliminação eficaz do animal e de outros micro-organismos indesejáveis. Em cerâmicas, como azulejos e pisos, estes evitam sua proliferação, especialmente em ambientes úmidos, onde esses aracnídeos podem se desenvolver rapidamente.

Couro e fórmicas também são alvos comuns de aplicação, uma vez que podem ser propensos à infestação, causando deterioração do material e possíveis reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Higienização de têxteis

Tapetes, carpetes e sofás são locais propícios para a proliferação de ácaros devido à acumulação de poeira, pelos de animais e detritos orgânicos. A aplicação do composto nesses materiais é essencial para eliminar esses animais e seus ovos, prevenindo assim problemas de saúde como alergias e condições respiratórias.

Limpeza de brinquedos de pelúcia

Os bichos de pelúcia são frequentemente objetos de afeto para crianças, mas também podem se tornar um ambiente propício para a proliferação de ácaros. Por isso, o uso do produto vem como ferramenta fundamental para limpar esses brinquedos de forma eficaz, proporcionando uma higienização completa.

Essa prática não só protege a saúde das crianças evitando possíveis reações alérgicas, como também promove a durabilidade e a segurança das pelúcias, garantindo que continuem sendo fonte de diversão por mais tempo.

Eliminação de mau odor em sapatos

Além de sua função principal, alguns produtos para controle de ácaros apresentam capacidade adicional como fungicida, contribuindo para a eliminação do mau odor em sapatos. Este recurso oferece uma solução para um problema comum enfrentado no dia a dia, impedindo o crescimento de fungos e bactérias que causam o odor desagradável.

Este uso versátil do composto é especialmente útil em calçados esportivos, onde a transpiração intensa e o ambiente úmido podem levar ao desenvolvimento de odores persistentes e difíceis de eliminar.

Prevenção de mofo em armários e guarda-roupas

Outro uso valioso se dá na prevenção do mofo em armários e guarda-roupas. Esses espaços fechados e muitas vezes úmidos são propensos ao crescimento dos fungos, especialmente em climas úmidos ou durante períodos chuvosos. Aplicar a fórmula nessas áreas pode ajudar a evitar seu surgimento, impedindo que se espalhe para roupas, sapatos e outros itens armazenados.

Controle de alergias a animais domésticos

“Quanto mais matéria orgânica e pelos se acumulam, maior é a quantidade de alimento para os ácaros” – a observação de Julinha Lazaretti reforça outro fator que pode agravar condições alérgicas – os pelos de animais domésticos. A presença desse alérgeno no ambiente pode manifestar sintomas como espirros, coceira e congestão nasal.

Por isso, o uso de itens para controle também vem como alternativa nesse cenário. O Kit Alerpet da rede mencionada acima, por exemplo, foi desenvolvido como solução para os tutores e seus companheiros, eliminando e repelindo a quantidade de ácaros, fungos e bactérias nos ambientes. Por sua ação bactericida e fungicida, também auxilia no controle de odores.

