A Secretaria de Educação de Americana iniciou, nesta segunda-feira (27), a entrega das cartas a familiares dos estudantes sobre as propostas de trabalho do Programa “EducaPRO Proteger, Respeitar e Ouvir #euvejovocê”, desenvolvido em conjunto entre a pasta, a Diretoria de Ensino Região de Americana e o Ministério Público, por meio da Promotoria da Infância e Juventude.

O programa tem o objetivo de promover e reforçar as ações de prevenção à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, proporcionando conhecimento sobre seus direitos. O projeto-piloto do EducaPRO será iniciado em junho na Casa da Criança Pitanga, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Milton Santos e nas escolas estaduais Prof.ª Anna Peres da Silva e Prof.ª Sinésia Martini.

O documento enviado aos pais e familiares dos estudantes explica a dinâmica do programa, embasado em obras literárias e artísticas e no diálogo em equipe, com o apoio de materiais e recursos didáticos de qualidade previamente selecionados. Professores e equipe gestora das unidades participaram de formações sobre o trabalho, que atende a Lei Federal nº 13.431/2017, que dispõe sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comentou o programa. “O EducaPRO tem caráter essencialmente preventivo, visando o bem-estar integral dos nossos alunos, e em nome do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, agradeço o apoio e acompanhamento oferecido pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, na pessoa da Dra. Renata Calazans Nasraui”, disse.

O programa será ampliado a todas as unidades de Educação Infantil e do Ensino Fundamental municipais, envolvendo mais de 14 mil estudantes.