Por gentileza , se alguém viu meu tio Fornaia andando por aí, avise!

Familiares de Tio Fornaia pedem ajuda para que ele seja encontrado o quanto antes. Ele é idoso e os familiares contam com a ajuda de todos. Em Santa Bárbara d’Oeste.

Saiu na hora do almoço e não retornou pra casa! Está anoitecendo e estamos preocupados! Não sabemos o que fazer! Justo hoje estou com o carro com problemas e não consigo usa-lo, pois terá de ir ao mecânico!

Nos ajudem com informações urgentes! Meu marido é minha filha estão indo aos hospitais a procura! Ele sempre sai por perto e retorna,mas hoje não sabemos nada até agora! ajuda a gente, por favor!

Bell Pollesi Vila Santa Cruz próximo ao mercadao da cidade, vestia uma camiseta branca e uma bermuda amarela.

19 99409-5446

19 99186-9212

19 99124-0906

