Henrique vai a Tarcísio e pede escola cívico militar

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, esteve na cerimônia onde o governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei da implementação de escolas cívico-militares nas redes municipais e estadual de educação do estado.

O evento ocorreu nesta segunda-feira (27).

Aproveitando a ocasião, Henrique do Paraíso entregou pessoalmente ao governador um ofício solicitando que Sumaré seja contemplada com uma escola cívico-militar.

O vice-prefeito destacou a importância da iniciativa para a cidade e, juntamente com Tarcísio de Freitas, gravou um vídeo que foi posteriormente publicado no Instagram de Henrique (@henriquedoparaiso), onde ambos falaram sobre a proposta e a relevância do projeto.

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas reforçou que o modelo das escolas cívico-militares visa oferecer novas perspectivas para os jovens paulistas. “Ninguém vai ser obrigado a estudar numa escola cívico-militar, só quem quiser. A comunidade escolar vai ter que topar, aquele município vai ter que topar”, afirmou.

A lei, de autoria do próprio governador, foi aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa com 54 votos a favor e 21 contra, em uma sessão que foi marcada por protestos e detenções de estudantes contrários à proposta. Apesar das críticas de especialistas na área da educação, a iniciativa é defendida por aliados do governador, incluindo o vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, que manifestou apoio ao projeto para a rede municipal da cidade.