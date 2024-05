Quartas de final do Gigantinho Futsal sub-13 e sub-15 chegaram

As equipes do Gigantinho Futsal sub-13 e sub-15, competição de base organizada pela Secretaria de Esportes de Americana, entram em quadra esta semana para a disputa das quartas de final.

Os jogos acontecem nesta terça (28) e quarta-feira (29), a partir das 18h45, na Praça de Esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana.

No sub-13, vão disputar as vagas nas semifinais os times Camisa 10, Projeto Praia Azul, Na Cara do Gol, Bola na Rede, Morada do Sol, Aesca, Instituto Jr Dias e Vasquinho. Já no sub-15, os classificados foram Projeto Praia Azul, Vila Bela, Bola na Rede, Na Cara do Gol, Dínamo, Morada do Sol, Vasquinho e Instituto Jr Dias.

“Vamos dar início esta semana à fase eliminatória das categorias sub-13 e sub-15 do futsal, com a expectativa de grandes jogos e de muita emoção dentro de quadra. Boa sorte às equipes. convidamos toda a população a comparecer à quadra do Nova Americana para prestigiar nossos atletas”, pontuou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Confira os jogos das quartas de final:

Terça, 28/05 – Nova Americana

18h45 – Morada do Sol x Vasquinho (sub-13)

19h25 – Dínamo x Instituto Jr Dias (sub-15)

20h05 – Instituto Jr Dias x Aesca (sub-13)

20h45 – Vasquinho x Morada do Sol (sub-15)

Quarta, 29/05 – Nova Americana

18h45 – Camisa 10 x Bola na Rede (sub-13)

19h25 – Projeto Praia Azul x Na Cara do Gol (sub-15)

20h05 – Na Cara do Gol x Projeto Praia Azul (sub-13)

20h45 – Bola na Rede x Vila Bela (sub-15)

