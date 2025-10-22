A cidade de Santa Bárbara d’Oeste se despede de Maria Josiane Ribeiro, que faleceu nesta quarta-feira (22), aos 47 anos.

Filha de José Benedito Ribeiro e Ide Pino Ribeiro, ela deixa o filho Paulo Eduardo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Moradora do bairro Cruzeiro do Sul, atuou por 13 anos no grupo Di Madre Pizzaria.

Sua trajetória profissional começou na Italici, onde deu os primeiros passos na área, passando pelas unidades de Santa Bárbara Centro, Nova Odessa e Villa Multimall.

Em nota, a pizzaria lamentou profundamente sua partida e destacou a coragem com que ela enfrentou, ao longo do último ano, uma dura batalha contra o câncer.

“Deixa lembranças de profissionalismo, alegria e amizade que marcarão para sempre a nossa história e de quem teve o privilégio de conviver com ela”, diz o comunicado.

Em respeito à sua memória, as unidades Santa Bárbara – Centro e Rua das Paineiras permanecerão fechadas nesta quarta-feira (22).

Velório: Maria Josiane

Araújo-Orsola, a partir das 21h (22/10)

Sepultamento: quinta-feira (23), às 10h, no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara d’Oeste.

Nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

Leia Mais notícias da cidade e região