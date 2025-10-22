Americana disputa Final Estadual dos Jogos da Melhor Idade em três modalidades

Americana estará representada em três modalidades na Final Estadual dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), principal competição esportiva da categoria, que acontece entre os dias 23 e 28 de outubro, em São João da Boa Vista. Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, a etapa contará com a participação de 2,5 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas das 198 cidades inscritas.

A delegação americanense será composta por seis atletas: Athayde Meneghel (natação masculina – 25 metros livre e 25 metros costas), Irani Milani (atletismo feminino – arremesso de peso de 3 kg), José Geraldo Rechinelli (atletismo masculino – arremesso de peso de 3 kg), Adão Antunes de Oliveira, Fernandes Arona Martin Crespilho e Nisac Antonio Rodrigues (malha). Além dos competidores, completa a equipe a chefe da delegação, Andréa Piscitelli.

“Temos certeza que nossos atletas estão muito animados e preparados para representar Americana com garra e empenho nessa fase final do Jomi. Eles se dedicaram bastante nos treinamentos, e acreditamos no potencial deste grupo para trazermos várias medalhas”, afirmou Andréa.

“Ver nossos atletas representando Americana na fase final dos Jogos da Melhor Idade é algo que nos enche de alegria e orgulho. O Jomi mostra que nunca é tarde para viver novas experiências, cuidar da saúde e se desafiar. Desejo boa sorte a todos na competição”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Márcio Leal.

Na fase regional da competição, disputada em junho, também em São João da Boa Vista, Americana conquistou três medalhas – duas de ouro e uma de bronze – e terminou na 11ª colocação geral.

A cerimônia de abertura da fase final estadual será realizada nesta sexta-feira (24), às 17h, e os atletas americanenses iniciam as disputas no sábado (25).

