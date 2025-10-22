Santa Bárbara recebe Concertos EPTV 2025 nesta 5ª-feira

Leia + sobre diversão e arte

O Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni de Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta quinta-feira, dia 23, às 20 horas, a edição do Concertos EPTV 2025. Com classificação de 10 anos, a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da apresentação. O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e a CPFL Energia.

A turnê, que tem a missão contínua de levar música de alta qualidade ao interior do Estado de São Paulo, unindo peças da música clássica às sonoridades tradicionais da China, é um convite para quem já ama concertos de câmara e também para quem vai ter essa experiência pela primeira vez.

Os Concertos EPTV 2025 integram a 9ª edição do Intercâmbio Cultural Brasil-China, iniciativa do Instituto CPFL que desde 2016 aproxima os dois países por meio da arte e da cultura. A iniciativa, que passou por Campinas, também chegará em São Carlos (24/10) e Santos (26/10).

Na primeira parte do concerto, o trio formado por Pablo de León, spalla do Theatro Municipal de São Paulo, Horácio Schaefer, chefe de naipe das violas da Osesp, e o violoncelista Roberto Ring apresenta obras de Bach, Schubert, Mozart e Beethoven.

Na segunda parte, os músicos chineses Tong Zijuan e Qinxiang Gao se juntam ao trio, evocando a rica natureza dos vales e montanhas da China com os instrumentos pipá e yangqin. O pipá, conhecido como “alaúde chinês”, possui mais de dois mil anos de história e é capaz de transmitir desde melodias suaves até intensas emoções dramáticas. Já o yangqin, um instrumento de cordas percutidas tocado com pequenos martelos, é reconhecido por seu timbre cristalino e versátil, capaz de criar sonoridades que vão da delicadeza de uma brisa à imponência de um trovão.

O projeto é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), por meio do Governo Federal, Ministério da Cultura, com patrocínio da CPFL Energia e EPTV, além de produção da Stravinsky Produções Artísticas.

Biografias:

TRIO LEÓN – SCHAEFER – RING

Formado em 2001, o grupo comemora em 2025 vinte e quatro anos de trajetória. Reúne Pablo de León (spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), Horácio Schaefer (chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e Roberto Ring (violoncelista). São mais de 800 apresentações no Brasil, além de participações na Argentina e no Chile, incluindo o Festival Internacional de Ushuaia e a Fundação Beethoven de Santiago. O trio já recebeu convidados de renome internacional e gravou o arranjo de Ferdinand Ries da Sinfonia Eroica de Beethoven.

QINXIANG GAO (yangqin)

Diretor do Instituto Confúcio da Unicamp, estuda e toca yangqin desde a infância. Com experiência de mais de 20 anos, já atuou como maestro, arranjador e professor, além de ter se apresentado com conjuntos e orquestras no Brasil e na China.

TONG ZIJUAN (pipá)

Graduada em Educação Musical pela Universidade de Fujian, com especialização em pipá e piano. Fundadora do Grupo de Música Tradicional Chinesa, acumula mais de três décadas de trajetória, marcada pela divulgação internacional da música oriental.

Serviço:

Concertos EPTV 2025 | Santa Bárbara d’Oeste

Dia 23 de outubro (quinta-feira), às 20h

Local: Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni | Av. Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera, térreo, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Com informações da Assessoria de Imprensa do Concertos EPTV

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP