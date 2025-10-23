Familiares estão em busca de Clarice Kreft, idosa que desapareceu na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 16h, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o sobrinho, Wagner Kreft, ela foi vista pela última vez caminhando sozinha nas proximidades do bairro Beira Rio (Chácaras), sentido à Barraca.

Clarice Kreft não foi mais vista

Desde então, não há mais informações sobre seu paradeiro.

A família pede ajuda da população para compartilhar as informações e entrar em contato caso alguém tenha visto Clarice. Qualquer notícia pode ser repassada para o número (19) 98818-6920.

