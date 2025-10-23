O assessor do governo do Estado Ricardo Molina traz pra região o prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga para evento de lideranças no começo de novembro.

O evento ‘Lideranças que inspiram’ acontece em Piracicaba no dia 3 de novembro e tem a marca do partido dos dois e do governador Tarcisio de Freitas- o Republicanos.

Molina estadual; Manga a definir

Além de assessor de Tarcísio, RMolina também é empresário e vem para a sua terceira campanha de deputado no ano que vem. Como em 2022, ele vai concorrer a uma vaga na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Em 22, ele ficou bem perto de conseguir a vaga e teve mais de 52 mil votos.

Já Manga tem sido cotado para vários postos. De deputado federal a governador, passando pelo Senado. Para Molina, o mais interessante é que ele venha candidato a federal e os dois façam dobradas em algumas cidades.

