Teatro Municipal de Americana recebe espetáculo de dança no sábado e domingo

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste final de semana o espetáculo de dança “Somos”, produzido pela Twist – Dança, Movimento e Arte e pelo Grupo Espaço Dançar. As apresentações acontecem no sábado (25), às 20h, e no domingo (26), às 17h. Os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e podem ser adquiridos no site ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol). A classificação indicativa é livre.

O espetáculo é um percurso poético sobre identidade, encontro e transformação e propõe um mergulho na identidade cultural brasileira a partir da música e da dança. É um encontro entre corpos e caminhos que se entrelaçam em uma experiência sensorial que une o “Eu” isolado ao “Nós”, convidando o público a sentir e reconhecer a pluralidade de quem somos por meio de diversas coreografias envolventes e impactantes.

“O Teatro Municipal é um espaço de celebração da arte e da diversidade cultural, e receber um espetáculo como esse reforça esse papel. É uma oportunidade de o público se emocionar com a dança e refletir sobre a riqueza da nossa identidade. Estamos felizes em receber mais uma produção que valoriza o talento e a sensibilidade dos artistas locais”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

