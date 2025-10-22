CCL recebe Oktober Festival com entrada gratuita no final de semana

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe neste sábado (25) e domingo (26), das 12h às 22h, o Oktober Festival 2025, evento realizado pelo Polo Cervejeiro da RMC que traz para o município o clima da tradicional festa alemã. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Região Turística do Bem Viver. A entrada é gratuita.

A festa vai reunir 18 cervejarias artesanais da Região Metropolitana de Campinas – Stormy, Landel, Grifo, Ruera, Gravetos, St. Kitts, Seven Hands, Formiga, Seo Carneiro, Tábuas, Tesla, Barossa, Campinas, Maali, Daoravida, Kalango, Marés e Pangea –, oferecendo ao público mais de 100 torneiras de chope com os mais variados estilos, aromas e sabores.

O evento contará também com seis shows ao vivo, mais de 15 opções gastronômicas com comidas típicas, feira de artesanato, área kids e espaço de fraldário e acolhimento, garantindo conforto e diversão para toda a família.

Celebração

“Será uma grande celebração da cultura, da gastronomia e da produção artesanal da nossa região. Um evento que movimenta o turismo, valoriza os produtores locais e oferece lazer de qualidade para toda a população, consolidando o CCL como um espaço de convivência e de grandes eventos em Americana”, pontua o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

“O Oktober Festival é um evento pensado para toda a família, que valoriza a cultura cervejeira regional e promove experiências únicas em um ambiente acolhedor e festivo. É a união entre tradição, qualidade e diversão”, destaca o diretor do Polo Cervejeiro da RMC, Kauré Martins.

Mais informações podem ser obtidas na página do evento no Instagram, em @polocervejeiro. O Centro de Cultura e Lazer de Americana fica localizado na Avenida Brasil, nº 1.293, Jardim São Paulo.

Programação de shows

Sábado (25/10)

15h – Play It

17h30 – Mr. TV

20h – Elephant

Domingo (26/10)

14h30 – Banda Edhem

17h – Rock de Fato

19h30 – Artéria Rock

