CDHU sorteia endereços das famílias do Residencial Jaçanã, em SBO

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) realizou nesta quarta-feira (22), no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, o sorteio que definiu os endereços das famílias habilitadas para as novas moradias de interesse social, localizadas na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Romano.

Nesta segunda etapa, foram sorteadas as 186 unidades restantes do Condomínio Residencial Jaçanã, definindo a localização das famílias em cada bloco do conjunto habitacional. O empreendimento totaliza 372 unidades habitacionais, das quais 186 foram entregues em 30 de maio, em cerimônia com a presença do prefeito Rafael Piovezan e do governador Tarcísio de Freitas.

O Residencial Jaçanã integra o Programa de Parcerias com Municípios, com investimento de aproximadamente R$ 70 milhões, em uma ação conjunta entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU.

Cada apartamento, com 47,87 m² de área útil, conta com sala de estar e jantar, cozinha, dois dormitórios, banheiro, área de serviço e varanda. Os prédios, com oito andares e elevador, dispõem de infraestrutura completa nas áreas comuns, incluindo quadra esportiva, playground, pista de caminhada, ciclovia e portaria, garantindo conforto, lazer e qualidade de vida aos moradores.

