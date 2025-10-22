Tivoli recebe nova Feira de Empregos no dia 28: mais de 1 mil vagas

Iniciativa ocorre das 9h às 16h, e conecta candidatos a oportunidades em empresas de toda a região; há vagas para diferentes níveis de escolaridade e experiência

O Tivoli Shopping recebe na próxima terça-feira, dia 28, mais uma edição da tradicional Feira de Empregos, evento voltado à geração de oportunidades e inserção profissional. A ação acontece na Praça de Alimentação, das 9h às 16h, reunindo mais de 100 empresas e ofertando mais de mil vagas diretas e indiretas em diversos segmentos.

Em sua sétima edição, a Feira de Empregos é uma iniciativa do Tivoli Shopping em parceria com o UNISAL, Dom Bosco, TGRH e Portal Vagas019, consolidando-se como um dos maiores eventos de empregabilidade da região.

O evento contará com a participação direta de 50 empresas presentes no local e outras 50 companhias representadas pelo Portal Vagas019, que receberá currículos e encaminhará aos empregadores. Além disso, cerca de 30 lojas do próprio Tivoli Shopping também estarão recrutando currículos durante o evento.

As vagas disponíveis abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com oportunidades voltadas tanto ao primeiro emprego quanto à recolocação profissional, incluindo posições para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Entre as áreas de atuação com vagas disponíveis estão produção, alimentação, vendas, atendimento, administrativo e área de tecnologia.

Para a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, a iniciativa reflete o compromisso do centro de compras com a comunidade. “A Feira de Empregos do Tivoli é uma ação social de grande impacto, que conecta talentos a empresas e fortalece o mercado regional. Nosso objetivo é seguir como um espaço que gera oportunidades reais e que contribui para o desenvolvimento econômico e humano das cidades que nos cercam”, destaca.

Entre as empresas que já confirmaram participação na Feira ofertando vagas, estão: TFT Indústria, Varejão Tatu, Belchior Decor, SAGA Têxtil, Jocle Indústria, Higa Atacado, Covolan, Crema Supermercados, C3 Consultoria, Cataby, Hudtelfa, VRH Consultoria, Mary Help, Rodonaves, Atacadão, Santista, People RH, Ouro Verde, Romi, Assaí, Canatiba, Toyobo, Danny Cosméticos, Jolitex, Procisa, entre outras.

Professor do Unisal, Geraldo Biaggi reforça o caráter social da iniciativa. “A feira tem um papel fundamental na empregabilidade regional. É uma oportunidade para quem está em busca do primeiro emprego e também para quem deseja uma nova colocação. O engajamento de empresas e instituições mostra a força dessa ação coletiva”, afirma.

De acordo com Célio Soares, diretor da TGRH, a proposta da feira é facilitar e acelerar os processos seletivos. “Nosso propósito é encurtar a distância entre quem busca e quem oferece oportunidades. São centenas de vagas em aberto e esperamos que muitas contratações aconteçam ainda durante o evento”, explica.

Serviço

Feira de Empregos 2025

Terça-feira, 28 de outubro de 2025

Das 9h às 16h

Praça de Alimentação | Tivoli Shopping

Importante: Levar currículo (várias cópias) e documentos pessoais

