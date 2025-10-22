DAE realiza 206 consertos de vazamentos em Americana em cinco dias

Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 206 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, entre sexta (17) e terça-feira (21). As ações integram o trabalho contínuo de combate às perdas de água na rede de distribuição.

Nos cinco dias, foram feitos 94 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 58 em passeios (VAP) e 54 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 206 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Campo Limpo, Jardim América, Parque Nova Carioba, Residencial Jaguari, Cariobinha, Vila Bela, Distrito Industrial Abdo Najar, Centro, Jardim Boer, Parque Gramado, Jardim Guanabara, Vila Margarida, Antonio Zanaga, Parque da Liberdade, Frezzarin, Jardim Santana, Bosque da Saúde, São Luiz, Jardim Ipiranga, Vila Dainese, Parque das Nações e Parque Universitário.

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população pode comunicar ocorrências pelos canais oficiais:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP