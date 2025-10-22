Thiago Brochi propõe programa de triagem oftalmológica nas escolas públicas de Americana

Proposta busca garantir exames de vista nos alunos para identificar e tratar de problemas

O vereador Thiago Brochi (PL) apresentou na Câmara Municipal de Americana uma indicação ao prefeito Chico Sardelli (PL) propondo a criação da Política Municipal de Prevenção e Triagem Oftalmológica nas escolas da rede pública do município.

A iniciativa tem como objetivo garantir que todas as crianças tenham acesso a exames de vista regulares, ajudando a identificar e tratar precocemente problemas visuais como miopia, astigmatismo, ambliopia e estrabismo — condições que muitas vezes afetam diretamente o aprendizado e o desenvolvimento infantil.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de deficiência visual, e boa parte delas nunca passou por um exame oftalmológico.

Para Thiago Brochi, investir na saúde ocular é investir na educação e no futuro das crianças. “A visão é essencial para o aprendizado. Garantir exames preventivos é garantir oportunidades iguais e uma vida escolar mais inclusiva”, destacou o vereador.

A proposta reforça a importância da integração entre as áreas de Saúde e Educação, ampliando o que já é previsto pela Lei Municipal nº 6.102/2017, que instituiu a Semana Municipal da Saúde Ocular. A ideia é transformar essas ações pontuais em uma política pública permanente, beneficiando milhares de alunos da rede municipal.

