Marido espanca Ana Hickmann dentro de casa

A apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, foram

conduzidos à delegacia neste sábado (11), após a apresentadora denunciar que foi agredida pelo empresário. O caso aconteceu na residência do casal em Itu, interior de São Paulo.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, Ana ficou bastante machucada com as agressões, que teriam ocorrido por volta das 16h. Ela foi encaminhada para um exame de corpo de delito.

Os dois já vinham se desentendendo há algum tempo, e os sinais da crise no relacionamento já chegaram a ser assunto na internet. Em julho de 2022, Alexandre foi extremamente grosseiro com Ana durante uma entrevista. Na ocasião, a apresentadora tentou amenizar dizendo que o ato teria sido uma “trolagem” do marido.

O caso está sendo tratado pela Delegacia Central de Itu. Ainda não há informações sobre o que teria motivado as agressões.

