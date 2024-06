Matsubara vence Triunfo de virada e leva Minicampo 2024

O Esfer-Matsubara venceu o EC Triunfo por 4 a 2 de virada e conquistou o Campeonato

Municipal de Futebol Minicampo 2024 de Nova Odessa, numa final emocionante disputada no último sábado (08/06), no Estádio Municipal Natal Gazzetta – o tradicional “Campo do Progresso”, no Jardim Bela Vista. A competição deste ano teve 24 equipes, com mais de 500 atletas e dirigentes envolvidos.

A final “solidária” arrecadou ainda cerca de 130 litros de leite doados pelo público, que já foram entregues para a equipe do Fundo Social de Solidariedade reverter em prol das famílias carentes da cidade. Na final de 2023, o EC Triunfo havia vencido o Esfer-Matsubara por 2 a 1.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) acompanharam a partida e elogiaram a garra dos atletas do começo ao fim. Também estiveram no Estádio os vereadores Professor Antonio Teixeira, Oseias Jorge e Paulinho Bichof, o secretário municipal de Esportes, Renan Reis, e o adjunto José Henrique de Carvalho, além de toda a equipe da pasta.

Foram premiados ainda os destaques individuais da competição e da partida final. Kawan Sampaio, do Matsubara, foi o artilheiro do campeonato, com 17 gols. Antônio Subrin (o “Tuim”), goleiro do Guarapari, ganhou o troféu pela defesa menos vazada. O melhor jogador da final foi Matheus Marques, e o melhor técnico, Vitor Consulin – ambos do Matsubara.

HOMENAGENS

Como em todas as finais recentes promovidas pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa, dois personagens ilustres do esporte novaodessense foram homenageados antes da partida de sábado à tarde. Ambos – Gilmar José da Silva e Marcelo Francisco, o Tito – foram às lágrimas, emocionados com a lembrança por suas brilhantes carreiras.

O primeiro foi o ex-jogador profissional Gilmar José da Silva, 65 anos, que reside em Nova Odessa desde 1985. No profissional, Gilmar jogou em clubes como Rio Preto, Mirassol, Votuporanguense, Jalesense, Santa Fé do Sul e Ilha Solteira. No futebol amador, atuou ainda no Matsubara, Jabecar, São José, Real, Nacional, Vila Amorim, José Rico FC e Unidos da Vila Azenha.

Em seguida, também ganhou uma placa em homenagem por sua carreira no futebol Marcelo Francisco, mais conhecido no meio como “Tito”. Sua carreira começou no time do Zé Bertim, do Jardim São Jorge (antiga Vila Jaime). Jogou em seguida como profissional em Campinas e no Operário de Campo Grande, ao lado do goleiro Manga, da Seleção Brasileira de 1966.

Em 1979, foi contratado pelo Nacional de São Paulo, onde permaneceu apenas por 3 meses, sendo logo vendido para o Áustria. Em 1981, foi jogar na Arábia Saudita, onde atuou ao lado de vários brasileiros, como Rivelino, Zenon, Ailton Lira, Delei, Parraga e Toninho. Jogou no Racing de Paris (atual Paris Saint Germain). Em seguida, atuou na Áustria até 1990, encerrando sua brilhante carreira de 12 anos de futebol na Europa. Atualmente, mora em Nova Odessa.

