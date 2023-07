McDonald’s agora tem lanche com Queijo Minas

No aquecimento para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023™, o McDonald’s, patrocinador oficial do evento, apresenta o novo sanduíche da plataforma Brabos do Méqui, que tem o gostinho do Brasil. O Brabo Empanado de Queijo Minas chega aos restaurantes nesta semana acompanhado do dono da voz que representa a paixão do brasileiro pelo futebol: Galvão Bueno.

Com jargões já conhecidos do esporte, Galvão apresenta a escalação campeã do novo sanduíche, que une a crocância do empanado de queijo minas, ingrediente brasileiro e já conhecido dos consumidores, com a exclusiva maionese sabor carne defumada, a Méquinese. Para completar, alface e cebola crispy e hamburguer de carne 100% bovina, contando com a maior carne do Méqui, em um pão tipo brioche. Um golaço do Méqui!”Escalamos nossos melhores ingredientes para criar essa edição limitada com o sabor e a criatividade do Brasil, perfeito para completar com medalha de ouro a nossa plataforma de Brabos, que têm como principal característica a indulgência e a combinação de sabores de ingredientes especiais. E nesse lançamento em clima de futebol, convocamos a voz que dita o ritmo da paixão do brasileiro para comemorar com a gente cada mordida como se fosse um gol”, explica Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s no Brasil.

A campanha

Criada pela GALERIA.ag, a campanha vai contar com filme para TV em que Galvão Bueno dubla, com toda a emoção do futebol e frases icônicas, os McLovers empolgados ao experimentar o novo sanduíche. O narrador ainda consagra o sabor e a qualidade do Brabo Empanado de Queijo Minas com seu famoso “Ai eu toco y me voy… Pro Méqui!”, convidando a todos para conhecerem a novidade. A campanha estreia na TV nesta sexta-feira (7) e estará disponível também no Youtube da marca.

“Para potencializar essa edição limitada do Méqui, criamos uma campanha que brinca com a empolgação diferente que é experimentar o novo Brabo. É coisa de ficar empolgado no nível ‘Galvão Bueno’. Celebramos os principais bordões da história do narrador, trazendo o sanduíche e o nosso consumidor como protagonistas”, conta Rodrigo Porto, Diretor de Criação da GALERIA.ag.

A campanha também terá mídia OOH (Out-Of-Home) e execuções exclusivas para redes sociais. Além disso, o McDonald’s também estará na transmissão da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023™ na CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, em parceria com a LiveMode. Durante o torneio, a campanha segue na programação da CazéTV, que contará diariamente com promoções especiais, além de conteúdos como react do Brabos e QR Code direcionando para o app do Méqui, com cupons e frete grátis no McDelivery para todos curtirem os jogos com ainda mais sabor. Veja a lista de restaurantes participantes no aplicativo do Méqui.

A novidade está disponível nos McDonald’s de todo o Brasil por tempo limitado pelo McDelivery ou Peça e Retire, no app do Méqui, além do balcão do restaurante ou no Drive-Tudo. Para acompanhar todas as novidades do Méqui, acesse o site.

