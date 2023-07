Conselho de Ética acata denúncias contra Gualter e Profª Juliana

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Americana acatou as denúncias contra o vereador Gualter Amado (Republicanos) e a vereadora Profª Juliana (PT). O Conselho é presidido pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB).

A partir de agora, o Conselho, após já ter realizado as primeiras reuniões para tratar dos dois processos, tem 30 dias para dizer à presidência da Câmara se dará andamento às denúncias ou optará pelo arquivamento de ambas.

“Já foram feitas as primeiras reuniões para analisar e já foi encaminhado para quem deve ser encaminhado para pareceres técnicos, jurídicos e tudo mais. Agora temos que aguardar os pareceres para ver se a ação segue ou arquiva”, disse o presidente do Conselho, Leoncine.

GUALTER – Gualter foi denunciado ao Conselho pelo jornalista Will Moreira após o vereador gritar com Moreira dentro da sala de imprensa. Veja o caso aqui.

JULIANA – Já a Profª Juliana teve seu nome levado ao Conselho pelo vereador Thiago Martins por postagens em redes sociais e possível uso do gabinete favorecendo o Partido dos Trabalhadores. Leia aqui.

