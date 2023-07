Vereadores não aprovam reajuste de 26% nos próprios salários

Os vereadores de Americana não aprovaram o projeto de decreto legislativo que concederia 25,77% de reajuste nos salários dos parlamentares para a próxima legislatura. A autoria da proposta é da própria mesa diretora, que tem por obrigação apresentar o reajuste para ser discutido e votado pelos parlamentares.

A reprovação do reajuste se deu após os vereadores não chegaram a um consenso. O NM apurou que, pelo menos 4 vereadores não aceitaram votar favoravelmente ao documento pela “impopularidade” da proposta, Nathália Camargo (Avante), Gualter Amado (Republicanos), Leonora Périco (PDT) Dr. Daniel (PDT).

As divergências foram criticadas por Lucas Leoncine (PSDB), Thiago Martins (PV) e Marcos Caetano (PL).

LEIA TAMBÉM: Emprega Americana. Brochi e Barros batem martelo

Lucas Leoncine lembrou que isso pode se acumular nos próximos anos e acabar tendo um percentual exagerado de uma só vez. “Nossa obrigação é votar os valores do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura”.

“Estamos mais uma vez desmerecendo o poder legislativo, estamos tirando a autonomia do poder legislativo. Ninguém está falando de aumento e sim de inflação, reajustes. Muitos vereadores se fazendo de santinho, mas não tem responsabilidade de votar o que tem que ser votado”, disse Martins.

“Quero ver como vai ser na próxima legislatura, vai ter que votar”, disse Caetano.

Nenhum outro vereador se posicionou.

THIAGO MARTINS. Após a reprovação da proposta, o vereador Thiago Martins disparou. “Se é pra economizar, já solicitei para meu gabinete fazer estudos para apresentar uma proposta de redução dos vereadores de Americana”, concluiu.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP