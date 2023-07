Paulo A Barbosa lidera corrida eleitoral em Santos

O deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) lidera

as pesquisas de intenção de voto para o cargo de prefeito do município de Santos na corrida eleitoral de 2024. De acordo com levantamento produzido pelo Instituto Paraná, a intenção de votos do ex-prefeito é de 38,8%. Em segundo lugar, fica a deputada federal Rosana Valle (PL-SP), com 24,8%.

Em um outro cenário que desconsidera a participação de Barbosa na corrida, a deputada Rosana Valle assumiria a dianteira com 31,3% das intenções de votos, enquanto o atual prefeito, Rogério Santos (PSDB-SP), fica logo atrás, com 21,3%. Ainda assim, na avaliação espontânea sobre quem seria o candidato dos eleitores hoje, Rogério Santos (6,5%) e Paulo Alexandre (5,3%) ainda ficariam na frente de Rosana (2,2%).

A pesquisa apontou que 64,8% da população aprova a gestão municipal de Santos, enquanto 30% desaprovam – 5,1% não sabem ou não opinaram sobre o assunto. Além disso, 39% classificam a gestão como Boa, enquanto outros 9% disseram ser Ótima.

A pesquisa contabilizou a opinião de 719 eleitores advindos do município de Santos. No panorâma, há ainda a divisão de gênero, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. Participaram da iniciativa eleitores de 16 anos ou mais, por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 6 e 9 de julho de 2023.

Segundo o Instituto Paraná, a amostra tem representativa no município de Santos e atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,7 pontos percentuais para os resultados gerais.

