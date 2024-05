Médico é flagrado jogando paciência no HM; prefeitura já toma providências

Um médico do Hospital Municipal de Americana foi flagrado jogando paciência (jogo de cartas) no computador enquanto pacientes esperavam por atendimento na noite do último domingo (26). A denúncia foi feita pelo vereador Juninho Dias (PSD) durante a sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira.

Segundo apurou o NM, em 2019, foi identificado que esse mesmo médico acumulava mais de dois cargos ou empregos públicos na cidade de Nova Odessa. Na época, os médicos envolvidos foram notificados para escolherem um dos cargos que exerciam ilegalmente. Já em Piracicaba, também em 2019, existiu um abaixo-assinado que pedia a suspensão e cassação do exercício médico do profissional. A justificativa do abaixo-assinado, entre outros, eram erros de diagnósticos e medicação incorreta.

“A cidade de Americana não aceita essa palhaçada. É inadmissível isso. Vou acompanhar esse caso de perto. Vou fazer todos os pedidos possíveis ao Prefeito Chico Sardelli e a empresa para que esse mau-caráter não continue atendendo no Hospital Municipal. Não podemos deixar que médicos continuem fazendo isso para prejudicar a administração do nosso prefeito Chico”, disse Juninho.

O Hospital Municipal é administrado pela empresa terceirizada Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. O NM solicitou um posicionamento da prefeitura, que enviou a seguinte nota:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, tão logo tomou conhecimento do caso, notificou a Santa Casa de Misericórdia Chavantes solicitando suspensão imediata do contrato do médico para apuração dos fatos e substituição do profissional, para que o atendimento aos pacientes não seja prejudicado.

Ressalta-se que o comportamento denunciado contraria a conduta sempre adotada e cobrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Americana, que trabalha de maneira constante pelo atendimento humanizado e de qualidade à população.