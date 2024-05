A 9ª edição da Corrida São Vicente Meia Maratona Tivoli Shopping bateu recorde de inscrições e contará com a participação de duas mil pessoas. Organizada pela Chelso Sports e com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, a corrida acontece neste domingo, dia 26, e terá a largada no shopping. As inscrições estão encerradas.

A Meia Maratona contará com as distâncias de 5 km, 10 km e 21 km, com atletas de 97 cidades diferentes. A ação possui chancela da FPA (Federação Paulista de Atletismo) e o percurso é aferido pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo). Por isso, todos os participantes terão seus nomes e pontuações inseridos no calendário nacional de cada distância.

“Estamos muito felizes com a repercussão da Corrida São Vicente Meia Maratona Tivoli Shopping, que chega em 2024 com recorde de inscritos, se tornando uma das maiores corridas da região. Isso mostra que, ao longo dos anos, a prova sempre acontece com muita qualidade”, afirma Guilherme Celso, CEO da Chelso Sports.

Celso ainda destaca a importância da organização da prova. “A estrutura e segurança que o Tivoli Shopping proporciona, com a largada e chegada, é muito positiva para os atletas, assim como o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara. Além disso, fomos engrandecidos com a parceria dos Supermercados São Vicente, que estão trazendo uma série de produtos, tanto para o kit, quanto para o pós-prova, abrilhantando ainda mais a corrida”, complementou.

Todos os atletas terão o tempo máximo de quatro horas para terminar o percurso, que envolve além do Tivoli, diversas ruas no entorno do shopping, o Parque dos Jacarandás e a Avenida Santa Bárbara. Quem for participar da prova dos 21 km, fará a largada às 07h. Para a distância de 10 km e 5 km, o início será, respectivamente, às 07h40 e 08h.

“O Tivoli Shopping promove a Meia Maratona anualmente, com o grande objetivo de estimular a prática esportiva e inspirar os clientes e colaboradores a adotarem um estilo de vida mais saudável. Agradecemos os nossos parceiros nesta edição e todos os participantes”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping

Sobre o Grupo AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.