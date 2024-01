Cerca de 25 pessoas participaram da oficina de reaproveitamento de resíduos realizada na Casa da Agricultura, na manhã desta quarta-feira (31), pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. No dia 8 de fevereiro, das 8h30 às 10h30, será promovida uma nova edição da atividade. As inscrições são gratuitas e já estão abertas.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre as ações do Programa de Educação Ambiental do ano de 2024. “A oficina faz parte das ações do programa, que será desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente e parceiros. Serão realizadas diversas atividades, cursos e oficinas durante o ano, visando promover a educação ambiental no município”, disse Fábio.

A oficina, aberta à população, contou com a participação dos integrantes do “Ser Viver”, Programa de Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência (PHR) da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

“Todas as vagas para a oficina foram preenchidas e abriremos novas turmas. Na oficina desta quarta, na primeira parte, foi realizada uma explanação sobre o tema resíduos, a importância do reaproveitamento e sobre os serviços oferecidos pela prefeitura, coleta seletiva, ecopontos e o descarte correto de cada resíduo. Na sequência, os participantes confeccionaram objetos com o aproveitamento de garrafas pets, como imãs de geladeira, floreiras e vasos”, explicou a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Kátia Birke.

Os participantes da oficina também receberam orientações da equipe de combate à dengue da Secretaria da Saúde. Houve apresentação e exposição de maquete sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, como não acumular água nos pratos dos vasos de plantas.

Para participar das próximas oficinas de reaproveitamento de resíduos, os interessados podem se inscrever por meio dos canais de atendimento da Unidade de Educação Ambiental: 3405-1733 (fixo) e o 3405-1834 (WhatsApp).

Curso de vendas online

Como parte das ações do Programa de Educação Ambiental, será promovido o curso gratuito de vendas online, nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da Casa da Agricultura. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (19) 9-9814-1733. As vagas são limitadas.

O curso é aberto à população e tem o objetivo de ser uma ferramenta para fomentar a geração de renda, segundo a Secretaria de Meio Ambiente.

Serão abordados temas sobre o mercado nas mídias sociais, vendas pelo WhatsApp Business, Facebook, Instagram e YouTube, os cuidados com o comércio online e o processo de vendas. Os participantes deverão levar o próprio celular e receberão certificados de formação.

A atividade será promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) e Sindicato Rural de Limeira.