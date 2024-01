O Complexo Usina Santa Bárbara sedia a 5ª edição do campeonato de CrossFit YourCamp.

O evento acontece neste sábado (3) e domingo (4). No primeiro dia o evento acontecerá das 8 às 18 horas, terminando no domingo às 17 horas, com a premiação do pódio. Ao todo, serão cinco provas nas categorias de iniciante, scaled, intermediário, RX e elite. As inscrições estão encerradas.

Para o público, a entrada será de 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Hospital Santa Bárbara. O estacionamento será pago também em parceria com a instituição filantrópica.

O evento espera 500 atletas que estão vindo de diversos estados, além do Estado de São Paulo, como de Minas Gerais, Paraná, Goiás e Pará, que desde sexta-feira (2) aproveitarão a estrutura turística, gastronômica e de serviços do Município.

Leia + Sobre todos os Esportes

O objetivo, segundo o organizador, Fábio Bragança, é reunir pessoas praticantes da modalidade em um ambiente acolhedor e também divertido, trazendo aos participantes uma experiência diferente e fora do convencional. “Junto de meu marido Leandro Bragança [organizador] escolhemos o Complexo Usina, pois a arquitetura remonta a história tanto de Santa Bárbara, como do Estado de São Paulo, um lugar incrível e lindo no meio da natureza, onde a gente pode passar um final de semana realizando atividade esportiva, mas também estar entre amigos e família”, comentou. “A inclusão e diversidade também integram a marca do evento. Temos a presença confirmada de atletas com deficiência que competirão em exercícios adaptados”, complementou Bragança.

Mais informações podem ser acessadas no perfil do evento no Instagram www.instagram.com/yourcamp