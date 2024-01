Padre Kelmon quer ser candidato a prefeito de SP

O bolsonarismo já tem sua boca de aluguel na eleição para prefeito de São Paulo. Ele anunciou anunciou sua pré-candidatura esta quarta-feira. Na corrida presidencial de 2022, ele chamou atenção por sua dobradinha com Bolsonaro e ataques à esquerda.

Ex-postulante ao Palácio do Planalto disse querer introduzir a política ‘Cristocêntrica’ em vez da política ‘egocêntrica’.

Segundo um intelectual bolsonarista, o grande foco político do Padre Kelmon é a ampliação do Foro do Brasil, um movimento de construção da reta consciência nacional através da visão cristocêntrica.

Kelson disputou a eleição de 2022 pelo PTB, partido que se fundiu ao Patriota. Ele ainda precisa garantir a legenda para vir candidato nas eleições de outubro.

