No dia 28/11, Mel e Belinha escaparam de casa por volta das 18:30 em um dia chuvoso, as crianças donas delas foram atrás, mas não acharam. Mas por volta das 22hrs, elas não haviam voltado para casa ainda, procuramos novamente e não encontramos.

Ainda no dia 28, Mel voltou para casa sozinha por volta das 23:30 e se escondeu embaixo do carro, ao sair para trabalhar no dia seguinte, foi visto que ela tinha um corte entre o abdômen e o tórax.

“Portanto, corremos imediatamente para o veterinário, e lá foi sedada, realizado a limpeza corretamente e feito a sutura.”

No dia 30, foi a vez da Belinha voltar para casa, mancando e com o membro muito inchado e aparentemente com um corte.

Mel e Belinha foram atropeladas, mas quem atropelou foi embora e não prestou socorro para elas. Belinha está com diversas fraturas, e precisa fazer uma cirurgia ortopédica URGENTE! E venho através desses story/status, pedir a ajuda de vocês, para que possamos pagar a cirurgia da nossa pequena. Segue algumas imagens onde possui fraturas na Belinha

Mel se encontra bem, feliz e serelepe como sempre.

Belinha também é uma border collie de 5 anos e irmã mais velha da Mel.

É uma cachorra amorosa, brincalhona e protege todos que ela ama.

