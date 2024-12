Câmara de Sumaré homenageia 16 pessoas esta quinta

A Câmara Municipal de Sumaré realiza sessão solene de entrega do Título de Cidadão Sumareense, Cidadão Benemérito e da Medalha Dorival Gomes Barroca, na próxima quinta-feira (5). O evento acontece às 19h, no salão social do Clube Recreativo de Sumaré (Avenida Rebouças, 863, Centro). No total, serão entregues condecorações a 16 pessoas de destaque. A Banda Sinfônica Municipal de Sumaré fará apresentações, sob regência do maestro Jair dos Santos.

Conforme o Regimento Interno da Câmara, o Título de Cidadão Sumareense é concedido anualmente a personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país, não nascidas em Sumaré, comprovadamente dignas de honraria e que comprovadamente prestaram relevantes serviços à cidade ou à sua gente. Já o Título de Cidadão Benemérito é dado a pessoas que se tenham projetado nas atividades esportivas, culturais, políticas, científicas e sociais no município.

Duas pessoas também receberão a Medalha Dorival Gomes Barroca, concedida anualmente a artistas, artesãos, escritores e a todos que desenvolvem atividades ligadas à cultura em Sumaré. O nome da medalha é uma homenagem ao maestro Dorival Gomes Barroca, o Pico Barroca. O maestro formou muitos músicos em Sumaré e criou diversos grupos musicais. Após a sua morte, Pico foi homenageado pela Prefeitura, que deu o nome de Dorival Gomes Barroca à Banda Sinfônica Municipal de Sumaré.

Confira os agraciados deste ano:

TÍTULO DE CIDADÃO na Câmara de SUMARÉ:

Maria Dolores de Jesus Souza (Hélio Silva)

Juraci Gomes de Sá (Hélio Silva)

Padre César Divino de Souza (Willian Souza)

Guilherme de Mattos Cesare Ponce (João Maioral)

Alcides Azevedo Pereira (Joel Cardoso)

Renata Alves Santos Pupo Silveira (Rodrigo Dorival Gomes)

Marco Antonio Braga Rodrigues (Alan Leal)

José Hoffman Junior (Silvio Coltro)

Alexandre Tortorella Mandl (Ulisses Gomes)

Aparecido José Teixeira (Ney do Gás)

Antonio Segura Filho (Ulisses Gomes)

Teresa Aparecida Cordioli Azzi (Valdir de Oliveira)

Julio Cesar Baldoino (Sirineu Araujo)

TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO:

Alexandre Augusto Galgani (Alan Leal)

MEDALHA DORIVAL GOMES BARROCA:

Paulo César da Conceição (Sirineu Araujo)

Pedro Henrique de França (Alan Leal)