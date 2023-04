“Mentor” da oposição, Eliel sofre derrotas na Câmara barbarense

Dado como o “mentor” da oposição ao governo do prefeito Rafael Piovezan (MDB), o vereador de Santa Bárbara d’Oeste Eliel Miranda (PSD) sofreu duas derrotas durante a sessão da Câmara desta terça-feira.

Eliel vem articulando com um grupo de vereadores para viabilizar seu nome na corrida eleitoral de 2024 (prefeito ou vice), mas a rejeição de duas propostas de sua autoria evidenciou um possível esfarelamento do núcleo de confronto ao governo Piovezan.

Foram rejeitados dois projetos do oposicionista. Um que criava dossiês para empresas terceirizadas e um convite para a atual secretária de administração comparecer na sede do legislativo. O projeto dos dossiês contava com apontamento contrário do setor jurídico e passou longe de ser aprovado, foi 7 x 10 pelo arquivamento.

O grupo articulado por Eliel hoje é composto por Isac Motorista (Republicanos), Felipe Corá (Patriotas), Jesus Vendedor (Avante), Paulo Monaro (MDB), Reinaldo Casimiro (Podemos), Nilson Araújo (PSD) e Celso Ávila (PV).

Em 2022, Eliel foi candidato a deputado federal e teve 50.875 mil votos. A votação, apesar de ter surpreendido, não anima muito o cenário municipal, já que em Santa Bárbara d’Oeste o vereador recebeu apenas 3 mil votos.

BASE. Arnaldo Alves, Carlão, Tikinho e Carlos Fontes aparentemente selaram as pazes com o governo e tudo indica que devem caminhar ao lado da administração até o período eleitoral que se avizinha.

Cada um deles representa uma região diferente da cidade e juntos devem resguardar a atual gestão de pautas bombas e tentativas de desgaste, além de acelerar a repercussão das ações nos bairros.

PLACAR. O vereador Careca do Esporte (Patriota), membro da base governista, não votou nestes dois últimos temas da longa sessão realizada nesta terça-feira (25). Somados, de acordo com o termômetro dessa última reunião Ordinária, Rafael teria o apoio de 11, contra 8.

